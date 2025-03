Dai diritti delle donne alla pace. Una giornata di sciopero per commercio, turismo e servizi

LUCCACommercio, turismo e servizi incrociano le braccia l’8 marzo. La Filcams Cgil di Lucca ha infatti proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata internazionale della donna. In questi settori, anche a livello locale, la componente femminile è infatti di gran lunga la maggioritaria, e la mobilitazione sarà l’occasione, per il sindacato, di rivendicare sia i diritti del movimento transfemminista, sia quelli delle lavoratrici del territorio. "La giornata della donna - fanno sapere – sarà il contesto in cui si muoverà lo sciopero globale che vuole riaffermare il diritto alla pace, alla salute, all’autodeterminazione, all’indipendenza economica, alla casa, alla migrazione e a una buona occupazione, oltre che contro ogni forma di violenza, nazionalismo, autoritarismo, discriminazione, sfruttamento improprio dell’ambiente, diseguaglianze e precariato. A queste rivendicazioni si aggiungono anche quelle di lavoratrici e lavoratori locali. Non è infatti una novità che questi settori siano profondamente segnati da differenze occupazionali di genere, part-time involontari, difficoltà a conciliare i tempi di vita e di lavoro, precariato e lavoro in nero. Visti i continui attacchi al diritto di sciopero abbiamo deciso di riaffermare il nostro sostegno a questa mobilitazione internazionale che, nelle sue rivendicazioni, richiama a una vera parità di genere e all’ascolto delle reali necessità di tutte le lavoratrici e i lavoratori".In concomitanza con la proclamazione dello sciopero, che interesserà tutta la provincia, la Filcams Cgil ha inoltre deciso di promuovere un momento di formazione e sensibilizzazione, coinvolgendo i ragazzi di alcune scuole superiori del Comune di Lucca. Dalle 10 di sabato 8 marzo, nella sala conferenze della sede del sindacato in viale Luporini, verrà infatti allestita una mostra con le opere artistiche a tema realizzate dagli studenti delle terze del liceo artistico Passaglia. Nel corso della mattinata interverranno, per la Filcams Cgil, Massimo Dinelli e Arianna Sevieri. La professoressa Elena Dinelli presenterà poi i lavori degli studenti, lasciando a ciascuno la possibilità di spiegare la propria opera. A dare una panoramica sulle realtà del territorio saranno invece la consigliera della Provincia Katiuscia Maggini e Patrizia Fistesmaire, responsabile dell’unità funzionale consultoriale della Piana per la Asl Toscana nord ovest. Le conclusioni della mattinata saranno affidate alla segretaria della Cgil di Lucca Daniela Ricchetti. Jessica Quilici