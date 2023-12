Dai Beatles a Calcutta. Sky Stone and Songs cinque ‘idee‘ da suonare

Non è mai semplice scegliere il regalo giusto, ma per gli amanti della musica cosa è meglio di un vinile ‘vecchio stampo‘ o un bel cd da ascoltare ovunque? Lo abbiamo chiesto a René Bassani di Sky and Stone che ci ha consigliato cinque album da regalare a Natale. Per andare sul sicuro la nuova edizione in versione tripla delle limited Edition 2023 delle raccolte classiche ‘Red’ e ‘Blue’ dei Beatles che mettono in fila tutti i grandi successi dei Fab Four. Restando sui grandi classici i Rolling Stones non possono non essere citati, l’ultimo album intitolato ‘Hackney Diamonds’ uscito pochi mesi fa e già un grande successo; grande rilievo anche per l’ultima uscita di Peter Gabriel dopo un’attesa di ben ventun anni. Ecco "i/o", questo è il titolo del suo nuovo lavoro dell’ex-Genesis, che ancora una volta lascia i fan del rock e non solo senza fiato e alza l’asticella; ‘All That Was East Is West Of Me Now’, è l’album del Premio Oscar e lucchese di adozione Glen Hansard, che con un titolo cosi intricato trasmette l’amara constatazione che il tempo scorre beffardo, un velo di tristezza e una grande riflessione sul senso della vita e l’importanza delle scelte del passato; infine, il titolo italiano consigliato da regalare resta il grande successo, dopo cinque anni di trepidante attesa, Calcutta con ‘Relax’ ha scalato e conquistato le vette delle classifiche italiane e non, un successo immenso e grande adorazione dei suoi fan che hanno reso sold out tutte le sue date del tour. In attesa del suo concerto al Lucca Summer Festival, regalare il suo vinile per natale può essere davvero apprezzato.

Rebecca Graziano