"Dagli spalti offese e cattivi esempi" Il lato oscuro del calcio giovanile

I valori di rispetto e umanità sembrano non trovare più spazio sui campi da calcio, nemmeno in quelli calcati dai tacchetti dei ragazzini appena adolescenti. Una mamma di Capannori denuncia la troppa esasperazione che alberga nel campionato giovanile di questo sport, con un’accorata lettera indirizzata alla FIGC e chiede seri interventi a livello federale. "Mio figlio gioca nel campionato giovanile, anno 2008 – scrive una residente a Capannori – e voglio denunciare un drammatico crescendo di situazioni a dir poco vergognose a cui mi sono trovata di fronte, partita dopo partita. Una delle ultime domeniche abbiamo assistito all’ennesimo susseguirsi di scene pietose, con genitori della squadra avversaria che ripetutamente offendevano l’arbitro, anche se era un ragazzo di 20 anni, poco più grande dei loro figli. Una volta il giudice di gara ha espulso un ragazzo dell’altra squadra perché aveva bestemmiato in campo, per l’ennesima volta e si è scatenato l’inferno: genitori imbestialiti che offendevano l’arbitro, sostenendo che aveva preso una decisione esagerata". La mamma racconta anche di allenatori di squadre che suggeriscono strategie di gioco poco pulite.

"Non contenti del fatto che stanno vincendo meritatamente – racconta - ci sono allenatori che dicono ai ragazzi di buttarsi in terra anche se solo sfiorati". Per non parlare degli atti vandalici sottovalutati da certe squadre: "Una volta vinta la partita – spiega ancore la mamma - alcuni ragazzi sono andati negli spogliatoi e hanno cominciato a battere molto forte sulle pareti del prefabbricato, finché l’arbitro, solo l’arbitro, non è intervenuto per richiamarli. Tutto questo, mentre i genitori esultavano come se avessero vinto la coppa del mondo. Ecco l’educazione che i ragazzi di oggi apprendono sui campi da calcio".

La mamma di Capannori ha chiesto alla FIGC di inviare nei campionati, apposite figure che possano sanzionare le società che non si comportano sportivamente genitori compresi.

"Perché è inutile indire poi la gara della squadra più gentile – sottolinea - quando ce ne sono tante che danno voce a personaggi che infastidiscono durante tutta la partita, offendendo gli avversari, che poi sono bambini come i loro. I ragazzi hanno diritto a divertirsi, giocando in maniera sportiva e non si può nemmeno fornire l’immagine degli arbitri che non possono più uscire dai campi, se non accompagnati dai dirigenti, perché intimoriti dalle minacce dei parenti. La situazione è veramente grave. Episodi come questi si moltiplicano su tutti i campi, tutte le domeniche. Spero che qualcuno intervenga".

Barbara Di Cesare