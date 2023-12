Dagli avvocati 600 libri per i detenuti “Sorpresi dal grande moto di solidarietà“

Una delegazione di avvocati appartenenti alla Sezione Aiga di Lucca ha avuto accesso al carcere per la consegna dei testi raccolti con l’iniziativa “Letture oltre le mura”. Quasi 600 i volumi raccolti in pochi giorni, sia in città che in Versilia. “Siamo sorpresi della risposta che ha avuto la nostra iniziativa, in molti, sia privati che esercenti che enti pubblici, hanno aderito alla raccolta e hanno mostrato sensibilità e desiderio di apportare un contributo concreto in favore dei detenuti della nostra casa circondariale”, sono le parole dell’Avv. Stefanini, Presidente della Sezione, che conclude ringraziando l’Ordine degli avvocati di Lucca e per la preziosa collaborazione, la collega Giulia Gambardella quale Garantedei diritti dei detenuti, tutti i Colleghi che hanno aderito con le loro donazioni, le librerie di Lucca, Massarosa, Viareggio e Lido di Camaiore, la biblioteca civica di Castelnuovo, Anpi Massarosa, ass. Porti Aperti di Viareggio e Acli di Lucca e le case editrici del territorio. Gli avvocati sono stati accolti dalle educatrici e dalla Dott.ssa Santina Savoca, direttrice della Casa Circondariale che hanno illustrato le attività del carcere.