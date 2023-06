Da vivere “Together“ La festa è proprio qui La fantasia vola sotto la torre Guinigi

Una Torre Guinigi illuminata, con le sue piante rigogliose e luccicanti, fa da sfondo e da meta da raggiungere. Ma per chi? Per tutti, insieme. In primo piano un drago della tradizione cinese che prende forma da una linea di luce nel cielo, come se fosse un tratto di matita, si annoda in se stesso fino a formare il simbolo di infinito, come infinita è la fantasia. Sul suo dorso trasporta un gruppo di personaggi, alcune in compagnia, altre da sole ma comunque insieme agli altri, in direzione della torre alberata. E’ lì la festa, è lì il raduno. A Lucca. E’ lì che è possibile condividere le proprie passioni, ancora una volta insieme. Il tema dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games è proprio questo: "Together".

Una parola che in realtà ne racchiude altre, perché è anche "to get there" quindi arrivare ad una destinazione, o "to gather", riunirsi. In ogni caso, comunque la si voglia leggere, il messaggio è sempre quello: la condivisione. E se lo scorso anno il popolo dei Comics ha condiviso la speranza (il tema della passata edizione, i lettori lo ricorderanno, era Hope) di una ripartenza, di una ripresa dopo altri due anni in cui si è condiviso difficoltà, limitazioni e isolamento, quest’anno da condividere sono le infinite possibilità.

Al di là di quelle che la tecnologia dà, ma spesso toglie anche. "La felicità è autentica solo se condivisa" è la citazione di Tolstoj – tra le tante venute fuori ieri – che ha voluto sciorinare Emanuele Vietina, direttore di Lucca Crea, sul palco dell’Hard Rock Cafè di Firenze dove, ieri mattina, è stato svelato il claim, quindi il poster, nonché alcuni ospiti di fama internazionale di questa nuova edizione di Lucca Comics & Games. L’idea è stata sviluppata da Asaf e Tomer Hanuka, fratelli gemelli di origine israeliana, rispettivamente fumettista e illustratore con alle spalle esperienze in coppia, ma anche in solitaria. (l’occhio di Asaf è lo stesso che ha immaginato e realizzato la vita di Roberto Saviano in "Sono ancora vivo", graphic novel presentata due anni fa a Lucca). L’immagine disegnata per il poster cattura l’essenza del tema in modo unico ed evocativo, con una scelta cromatica e stilistica fatta da colori vivi ma controversi che esprimono quella tensione emotiva tipica dei contrasti (interni ed esterni), che è il loro tratto distintivo. I personaggi raffigurati rappresentano le molteplici tribù che animano la vasta comunità del festival. Il making di questo lavoro e la loro opera, di ciascuno e in coppia, sarà illustrata in una doppia mostra a Palazzo Ducale. "Ci sono tanti modi di stare insieme" - afferma Tomer - "a volte si può anche stare insieme agli altri stando in disparte, soli con se stessi".

Teresa Scarcella