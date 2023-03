Da tutto il mondo per le camelie Qui il pre-congresso internazionale Mostra, verso l’ultimo week-end

Il Camelieto del Compitese protagonista del pre-congresso internazionale dell’International camelia society (Ics). Cento esperti cameliofili provenienti dai continenti più lontani hanno raggiunto Capannori per ammirare il giardino d’eccellenza più esteso d’Europa. Provengono soprattutto da Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Cina e Giappone. Oltre agli inglesi sono arrivati nel Compitese anche molti europei provenienti da Svizzera, Belgio, Portogallo, Francia e Germania. Presente anche il sindaco di Pirna, Klaus-Peter Hanke. La città della Sassonia, che ogni anno ospita un’esposizione dedicata alle camelie nel castello di Zuschendorf, è strettamente legata da un patto d’amicizia al Comune di Capannori e al Centro Culturale Compitese, che organizzano la "Mostra delle antiche camelie della Lucchesia" grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di molte altre realtà del territorio.

"È con grande piacere che abbiamo ospitato al Camelieto i più grandi esperti di camelie provenienti da tutto il mondo - dichiara Luca Menesini, sindaco di Capannori - un riconoscimento dell’importanza raggiunta a livello internazionale dalla Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia e dal meraviglioso giardino d’eccellenza. Augusto Orsi ha lavorato per anni per portare nel Compitese il pre-congresso internazionale della camelia e dobbiamo a lui se questo evento si è potuto svolgere con un importante ritorno di immagine".

Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Passaglia, presidente del Centro Culturale Compitese che organizza la kermesse: "Siamo onorati di aver accolto i partecipanti al congresso mondiale della camelia. È un evento che si ripete ogni quattro anni, come le Olimpiadi e i Mondiali di calcio e che mancava dall’Italia da molto tempo".

Oggi e domani ultimo week-end di programmazione. Previsti concerti (dalla banda alla musica jazz), visite guidate, animazione per bambini, la cerimonia del tè e il corteggio medievale che era stato rinviato per il maltempo. Nei giorni di mostra il costo del biglietto è di 8 euro e offre il diritto al viaggio in navetta. Parcheggi al Frantoio sociale del Compitese. Info e programma completo su camelielucchesia.it.

Ma. Ste.