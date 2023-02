Da tutto il mondo a Capannori per studiare le pratiche di riuso

Capannori fa scuola. Dall’estero sono arrivati per apprendere le tecniche del riuso. Una delegazione internazionale proveniente da Spagna, Giordania e Tunisia sarà in Italia, a Lucca, Capannori e Reggio Emilia, dal 13 al 16 febbraio prossimi per partecipare ad un seminario e ad una visita studio nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea ‘Reusemed’ rivolto alle politiche di sostenibilità e riuso in ambito Mediterraneo.

Le amministrazioni partecipanti, oltre al Comune di Capannori, saranno Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, Sanitation Cordoba (Spagna), National Association of Public Environmental Enterprises (Spagna), Ministry of Local Administration (Giordania), New Deir Allaa Municipality (Giordania), Municipality of Sakiet Ezzit (Tunisia), National Agency for Waste Management (Tunisia).

Nel corso delle tre giornate la delegazione acquisirà una visione diretta dell’esperienza del Comune di Capannori sul tema del riuso e del compostaggio, con particolare riferimento al lavoro di concertazione svolto col territorio e con le varie associazioni che hanno lavorato nell’ultimo biennio nella definizione di procedure e modalità di organizzazione del circuito del riuso. Proprio durante questo meeting l’amministrazione comunale darà vita ad una rete comunale del riuso.

Nelle giornate del 14 e 15 febbraio sono previste visite alle associazioni locali che si occupano di riuso, ossia Daccapo, Lillero, Terra di Tutti e Bidone, oltre che al centro di smaltimento rifiuti ecologico di Salanetti e al Centro di Ricerca Rifiuti Zero.

L’iniziativa prevede l’arrivo della delegazione a Lucca lunedì 13 febbraio ed una prima giornata di confronto sullo stato dell’arte del progetto ‘Reusemed’ martedì 14 febbraio a Palazzo Ducale a Lucca dove i partecipanti saranno accolti dall’assessore all’ambente del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro (in foto).

Mercoledì 15 febbraio la delegazione si sposterà a Capannori dove nella sede del Comune proseguirà il lavoro sulla comunicazione del progetto e sulle azioni future da intraprendere. Infine, giovedì 16 febbraio la delegazione si sposterà a Reggio Emilia sede del partner Fondazione Reggio Children.