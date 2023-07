Da Tutta Italia a Lucca, Premiati i Vincitori della 22ª Edizione di "Racconti nella Rete"

Arrivano da tutta Italia gli autori vincitori della 22ª edizione del premio letterario “Racconti nella Rete”. La giuria ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi. "Complimenti ai vincitori - commenta il presidente Demetrio Brandi - e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso. Molti giovani si sono avvicinati alla scrittura grazie al forte coinvolgimento delle scuole". I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 29ª edizione del festival LuccAutori, in programma dal 16 settembre al 1 ottobre.