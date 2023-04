"Da quei valori è nata la Costituzione" Il consiglio comunale “aperto“

Un lungo consiglio comunale “aperto“ ieri pomeriggio a Palazo Santini, convocato su richiesta del centrosinistra per parlare dei valori legati alla festa del “25 Aprile“. "Bisogna tenere alta la vigilanza sulla memoria e sulla libertà...", ha esordito la consigliera Ilaria Vietina. A dare il via al dibattito Andrea Giannasi, come consigliere nazionale della Federazione Italiana Volontari della Libertà, che accoglie ATVL, e come studioso di storia contemporanea e direttore del Centro Studi di Storia Contemporanea dedicato a Carlo Gabrielli Rosi.

"Il 25 aprile – ha sottolineato Giannasi – è la data fondante della nostra democrazia. Se siamo noi tutti qui a parlare liberamente lo dobbiamo a quel passaggio della nostra storia. Se avessero vinto i totalitarismi fascista e nazista molti di noi sarebbero in un altrove: campo di concentramento, campo di rieducazione, carcere psichiatrico, fossa comune. E’ doveroso però oggi più che mai, aggiungere anche che il 25 aprile non è solo la festa dei comunisti o di un’associazione resistenziale. Parlare della Resistenza italiana significa in realtà aprire le pagine delle Resistenze al fascismo e al nazismo".

"C’è la Resistenza di oltre 650.000 uomini che dopo l’8 settembre rimasero fedeli all’Italia – ha sottolineato Giannasi – tra il filo spinato tedesco. Fedeli alla patria. Poi la Resistenza delle tante brigate e formazioni che sulle montagne e nelle città contrastarono i fascisti e i nazisti. Riuniti e organizzati militarmente nel Corpo Volontari della Libertà comandato dal Gen. Raffaele Cadorna, i partigiani e i patrioti erano guidati politicamente dal Comitato di Liberazione Nazionale all’interno del quale si animavano i partiti: la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito d’Azione, il Partito Liberale, il Partito Democratico del Lavoro e il Partito Socialista. La Resistenza militare fu anche quella del Corpo Italiano di Liberazione accanto all’VIII armata britannica. E poi quella del clero e della Chiesa che aprì le porte dei conventi, salvò, aiutò, sostenne i perseguitati. Centinaia di casi di sacerdoti assassinati perché vicini agli ultimi, agli umiliati, ai condannati. Noi abbiamo un alto esempio: Don Aldo Mei morto per amore".

"E poi la Resistenza – ha aggiunto Giannasi – , quella più radicata e fertile, delle donne che fin dall’8 settembre rivestirono i soldati che cercavano di tornare a casa. Le donne che subirono, spesso in silenzio, umiliazioni e privazioni, prendendo per mano comunità intere devastate. E’ bene ricordare però che la lotta di Liberazione non coinvolse tutti, perché la maggioranza degli italiani scelse di “sopravvivere“ abitando soffitte e cantine, entrando in una zona grigia di attesa e di non partecipazione. E questo fu ed è ancora oggi un male. Quando una parte della comunità sceglie di attendere, di non alzare più la mano, di non combattere per i propri diritti. Seppur tanti italiani decisero di soggiornare nella penombra senza partecipare, è tra quelle cicatrici, con quel sangue, nei luoghi delle stragi, che sono nati gli articoli della Costituzione italiana. Le Resistenze dei militari, dei partigiani e dei patrioti, del clero, delle donne, sono ancora oggi un’eredità da ravvivare, non come forma di contrasto all’insorgere di nuove ideologie, bensì per l’assoluta e vitale necessità di difendere quei valori che rappresentano l’incedere, difficile e a volte claudicante, della nostra giovane democrazia".

Numerosi gli interventi, dal professor Paolo Buchignani al professor Paolo Razzuoli, dall’avvocato Romano Zipolini (presidente Anpi), Carla Andreozzi (Istituto storico della Resistenza). Tra i più significativi e applauditi, poi, quello di Divo Stagi, alle soglie dei 99 anni, che ha tracciato la propria toccante storia personale (contenuta anche in due suoi libri) fin dal periodo di adesione giovanile al fascismo, con la presa di coscienza e la scelta di schierarsi contro il regime, dandosi alla macchia sui Monti Pisani e sfuggendo poi ai rastrellamenti dei tedeschi. "Mi catturarono due volte e due volte riuscii a scappare...".