"Da Puccini a Pascoli e Mastroianni. Ricordiamo i grandi personaggi"

Il 2024 è l’anno delle celebrazioni pucciniane. Ma Puccini non è solo musica. Non è solo promozione del territorio. Ma è anche tradizione e dunque, se vogliamo, un modo per legare i lucchesi nel mondo di seconda e terza generazione – magari nati già all’estero – alla terra di origine dei nonni o dei bisnonni. Parlando di tradizioni e futuro, parte dal centenario pucciniano per estendere il ragionamento al cinema e alla cultura nel suo senso più lato la presidente dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco in questa intervista a La Nazione.

"Siamo entrati nel 2024 sapendo che si svolgerà nel segno e nel nome di Giacomo Puccini - afferma la Del Bianco - , un grande concittadino, uno dei maggiori operisti italiani, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Per quanto riguarda la nostra associazione saremo impegnati nelle celebrazioni pucciniane".

Anche il 2023 è stato nel segno di Puccini per voi?

"Veniamo da un 2023 in cui Puccini è già stato al centro delle nostre attività perché abbiamo celebrato i 50 anni dall’apertura del museo di Celle. Fu una fortunata coincidenza perché in quel momento, nel 1973, l’associazione riuscì a fare quello che altre istituzioni non erano riuscite, cioè creare un museo nella casa. Per molti anni la vita dell’associazione si è snodata su due binari: da una parte l’attività all’estero, dall’altra la promozione di Celle. In questi ultimi anni avere sul territorio lucchese un’associazione come la nostra con ampia ramificazione internazionale e inserita a pieno titolo nel circuito pucciniano è un valore aggiunto molto importante".

Come si lega Puccini al futuro?

"Guardando al futuro vedo un duplice obiettivo, che poi se vogliamo è anche unico nella sua realizzazione: uno dei nostri scopi è mantenere rapporti e svilupparli ancor di più con le nuove generazioni di conterranei all’estero. Magari difficili da coinvolgere, ma legate al territorio per l’orgoglio della cultura. Cosa di più di Puccini? La musica travalica gli idiomi specifici delle singole nazioni presentando un nome già di nota fama ed è quello che faremo. Lo faremo non limitandoci all’ambito della musica e di Puccini".

Cioè?

"La nostra intenzione è aprirci a inziative che coinvolgano altri grandi personaggi che hanno fatto parte della nostra comunità anche se non lucchesi. Penso a Giovanni Pascoli, che non era lucchese, ma che a Barga ha trovato il suo nido, mentre parlando di cinema come arte più contemporanea, ma di diffusione enorme e non certo di minore dignità, penso ad un personaggio come Marcello Mastroianni che ha vissuto lungamente sul nostro territorio ed è diventato un esponente dei tanti italiani che scelgono di vivere in Lucchesia".

Promozione dunque?

"Le terre di Lucchesia hanno bisogno di un turismo stanziale e di qualità che rivitalizzi il tessuto commerciale e le strutture ricettive di Lucca e dei borghi montani".

Cristiano Consorti