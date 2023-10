Da oggi al 22 ottobre divieto di abbruciamenti sia agricoli che forestali

1La Regione Toscana ha stabilito l’istituzione di un periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da oggi e fino al 22 ottobre ’23 compresi con il divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Nel periodo a rischio è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate.