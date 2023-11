Da martedì i biglietti per l’evento pucciniano Wiener Philharmoniker Biglietti in vendita da martedì per la serata-evento in ricordo di Giacomo Puccini. Wiener Philharmoniker e Wiener Singverein diretti da Adám Fischer eseguiranno Messa a 4 voci e "Libera me" di Verdi. Solisti: Panza, Grigolo, Cavalletti.