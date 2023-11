Da martedì i biglietti per i Wiener

Saranno in vendita da martedì 14 novembre (al pomeriggio) e in biglietteria da mercoledì 15 novembre i biglietti per la serata-evento che il Comitato promotore delle Celebrazioni pucciniane ha programmato per la ricorrenza della morte del Maestro Giacomo Puccini, il 29 novembre (alle ore 21): il Teatro del Giglio ospiterà i Wiener Philharmoniker e i Wiener Singverein diretti da Adám Fischer, impegnati nell’esecuzione della Messa a 4 voci di Giacomo Puccini e nel “Libera me” dal Requiem di Giuseppe Verdi. Solisti di fama internazionale saranno per l’occasione impegnati nel concerto: il soprano Alessia Panza, il tenore Vittorio Grigolo e il baritono Massimo Cavalletti. Il concerto del 29 novembre fa parte del prestigioso cartellone curato dal Comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane realizzato sotto la presidenza e la direzione artistica di Alberto Veronesi.

I prezzi vanno da un minimo di 5 euro a un massimo di 55 euro, con speciali riduzioni per gli abbonati alla stagione teatrale. Info: 0583.465320 dal mercoledì al sabato 10.30-13 e 15.30-18; [email protected].