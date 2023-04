Da maggio due mesi di eventi con la Misericordia di Montecarlo

Diversi gli eventi organizzati dalla Misericordia di Montecarlo nelle prossime settimane. Si parte per la festa dei lavoratori con un raduno di lambrette e Fiat 500 d’epoca in località Fornace, nei pressi della sede dell’Arciconfraternita. Occasione anche per i più giovani per ammirare modelli che hanno fatto la storia. Il 21 maggio spazio alla salute nella "Giornata dedicata alla prevenzione" con visite e test gratuiti. Il 10 giugno "Uniti per la Misericordia", un memorial, un torneo di calcio amatoriale per ricordare chi non c’è più, in collaborazione con i dipendenti del gruppo Sofidel. Due gli eventi clou: il primo il 17 giugno quando sarà inaugurata una nuova ambulanza nel nome di Mario Davini, scomparso prematuramente nel 2021. Era stato Governatore per circa due decenni, lasciando una impronta indelebile. In suo ricordo anche la "Tavolata" del primo luglio. Fu lui a idearla 22 anni fa, una cena di tutto il paese, in piazza d’Armi, (prima si svolgeva in centro storico) e che ha raggiunto il primato di 600 persone. Il ricavato in solidarietà.