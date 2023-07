Da Lucca ventidue iscritti al “Premio driving energy 2023“

La Toscana conta 177 iscritti su 2.800 totali al Premio Driving Energy 2023 - Fotografia Contemporanea realizzato da Terna con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore. Da Lucca hanno risposto in ventidue all’appello di questa edizione che ha come tema “Elogio dell’equilibrio”, un concetto chiave della cultura e asse portante della mission di Terna che, 365 giorni l’anno, garantisce, attraverso l’attività del dispacciamento, l’equilibrio tra energia prodotta e consumata, permettendo al sistema elettrico il migliore funzionamento per abilitare la transizione energetica.