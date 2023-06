Da Lucca a Taormina fino a New York Il programma dei grandi concerti

Celebrazioni pucciniane, ecco l’atteso programma dei concerti per il Centenario della morte del Maestro che prenderanno il via proprio a Lucca, l’11 luglio alle ore 21.15 in piazza Napoleone con “Antologia pucciniana“ dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova che sarà diretta dal palco del “Summer“ da Beatrice Venezi.

Il programma generale ha preso forma nel corso dell’ultima riunione del comitato presieduto da Alberto Veronesi durante il quale si sono registrati, ancora una volta, alcuni dissensi che hanno portato a non approvare all’unanimità alcune delle decisioni prese. Una storia che va avanti ormai da mesi, ma che non ha impedito comunque di arrivare a definire un programma, ancora amputabile, per il 2023 in attesa del clou per il 2024 quando cadrà il centenario della morte del celebre compositore nato a Lucca. Dunque ecco il programma di massima approvato dal comitato.

Dopo l’esibizione (evento gratuito) di piazza Napoleone fissata prima dell’inizio del Festival Pucciniano di Torre del Lago per non confliggere, la seconda data dunque è prevista per domenica 16 luglio proprio al Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, dove si terrà il “Gala Puccini e suoi contemporanei“ con il noto baritono Placido Domingo, il soprano Camilla Nylund e il tenore Fabio Sartori e con la musica dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Daniel Oren.

Sempre a Torre del Lago, domenica 23 luglio, ecco “Le donne di Puccini“ con, tra gli altri, Giancarlo Giannini e la World Youth Orchestra diretta da Riccardo Frizza. Le celebrazioni del 2023 prevedono poi il Tour Callas-Puccini (con l’attrice Laura Morante, il soprano Olga Peretyako, e il soprano Maria Jose Siri, Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago), a 100 anni della nascita di Maria Callas e 100 dalla morte di Puccini per domenica 23 luglio in piazza Santissima Annunziata a Firenze a cui seguiranno le tappe al Teatro Greco di Taormina (30 luglio), alla Rotonda Vittorio Emanuele III di Taranto (6 settembre), al VIOFF Festival in piazza dei Signori a Vicenza (9 settembre), al Teatro Arcimboldi di Milano (28 settembre), alla Smetana Hall di Praga (1 novembre), con chiusura fissata il 3 dicembre alla Carnegie Hall di New York.

Un programma che, come detto, è, per il momento, ancora parziale, perché il Comitato ha ancora in corso trattative per altri spettacoli con l’Orchestra Concertgebouw di Amsterdam, direttore Ivan Fischer, (Gran Teatro di Torre del Lago, 30 agosto ore 21), con l’Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Zubin Mehta per un concerto al Teatro del Giglio di Lucca sabato 16 settembre alle 21, con Orchestra e Coro del Teatro La Fenice direttore Myun Wun Chung, per il 12 novembre per Requiem di Verdi.

Inoltre trattative in corso anche per Suor Angelica e Gianni Schicchi, regia di Woody Allen, per la Stagione Teatro del Giglio ottobre-novembre 2023.

