Da Lucca a Sanremo. Gabriele, il ‘creator‘ che sta dietro le quinte

Alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, il palco brilla di luci e le note delle canzoni si diffondono nell’aria, mentre grandi ospiti e artisti si alternano sotto i riflettori.

Ma dietro le quinte, aldilà della diretta tv, c’è chi, con il proprio impegno, riesce a rendere il festival, uno show sempre più visto e ascoltato. Giornali, radio e aziende, tutti pronti a commentare attraverso i social.

Tra loro anche Gabriele Natali, content creator, di Lucca, che torna sulla costa ligure per raccontarci in una chiave diversa quello che avviene quando la diretta finisce.

"Tramite i miei social, sto raccontando il festival in una chiave diversa, un mix della storia dei festival passati - racconta Natali - parto, per esempio, da Pippo Baudo fino ad arrivare ad oggi. Lo chiamerei un mix tra passato e presente".

Gabriele Natali, già presente alla scorsa edizione come ospite per una radio, condivide il suo entusiasmo nel ritornare in questo scenario unico.

"Essere qui per me è un onore - ammette - ho sempre guardato il festival sul divano con mamma e papà, la nostra tradizione di famiglia. Ritrovarmi qui ad avere l’opportunità di fare quattro chiacchiere con i cantanti e gli ospiti presenti è un sogno".

Il suo ruolo durante l’evento non è solo quello di essere un semplice spettatore o intervistatore, ma di portare la sua autenticità e la sua prospettiva a tutti quelli che lo seguono.

"Cerco di differenziarmi il più possibile dalla massa, - spiega - essere me stesso anche in un viaggio come questo, è ciò che non voglio tralasciare".

Infatti, l’avvento dei social ha decisamente cambiato il panorama del Festival di Sanremo, consentendo a figure come Gabriele di condividere momenti indimenticabili e di mettere in risalto l’importanza di parlare del presente senza dimenticare le radici. Mentre il Festival di Sanremo continua a celebrare la musica italiana e ad attrarre l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, c’è chi continua a dimostrare che l’autenticità e l’innovazione sono ingredienti essenziali per rendere questo evento ancora più memorabile e coinvolgente per tutti.

Rebecca Graziano