Dà in escandescenza davanti all’ospedale Denunciato 59enne

1Era agitato, sembrava sotto effetto dell’alcol e inveiva contro i passanti di fronte al San Luca, sostenendo che la moglie fosse ricoverata e che avesse bisogno di cure migliori e che lui dovesse raggiungerla a tutti i costi in reparto. L’uomo, di 59 anni, pregiudicato, è stato notato da una poliziotta fuori servizio. Quando ha provato ad entrare in ospedale, è stata lei a bloccarlo, per poi far intervenire una volante prevedendo le difficoltà. Il 59enne, infatti, non si è lasciato fermare. La situazione è degenarata in breve tempo, con attimi di concitazione, poi alla fine è stato bloccato sulle scale, anche se a fatica. Tutto ciò intorno alle 14.30 di ieri, di fronte a molte persone che a quell’ora si trovavano nei pressi dell’ospedale. L’uomo è stato quindi portato in Questura e denunciato, a piede libero, per resistenza a pubblico ufficiale.