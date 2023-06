Da giovedì a domenica film a 3 euro e 50

Primo titolo nel calendario di giugno La Sirenetta (giovedì), seguirà, fino a domenica, La Stranezza , Le otto montagne e Il Sol dell’avvenire, tutti con ticket unico a 3.50 euro. Si continua con Mon Crime, La colpevole sono io lunedì 19, The Whale martedì 20, Elemental il 21 giugno, La 14a domenica del tempo ordinario di Pupi Avati giovedì 22, Gli Spiriti dell’Isola venerdì 23, Rapito (Bellocchio), sabato 24, L’ultima notte di Amore con Favino domenica 25. Imperdibile la versione restaurata di un evergreen come Casablanca lunedì 26 (ticket a 5 euro), seguirà Denti da squalo martedì 27, torna Elemental mercoledì 28 e si prosegue giovedì 29 con “Quando“ di Veltroni.

Il 30 giugno chiusura del mese in bellezza insieme al regista Paolo Ruffini che sarà presente in sala – ovvero a Villa Bottini – per incontrare il pubblico prima di lanciare la visione del suo “Rido perchè ti amo“. “Consiglio a tutti di approfittare anche dell’occasione dei film italiani e europei a soli 3.50 euro. La produzione italiana ha fatto delle ottime cose negli ultimi tempi – ha sottolineato Gialdini – purtroppo con la pandemia il pubblico si è un po’ allontanato, è l’occasione giusta di accorciare le distanze“. Ogni giorno un titolo anche per tutto il mese di luglio, mentre il programma di agosto e settembre deve essere ancora messo a punto. L’inizio degli spettacoli a Villa Bottini è alle 21.30.