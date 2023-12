Da Genovese a Tognetti. Per vedere il mondo con degli occhi diversi

Il Natale è alle porte e c’è chi ancora non ha trovato il regalo perfetto. Ecco la risposta: personale e unico, con un libro non si sbaglia mai. I cinque consigli di Gina Truglio della libreria Ubik da poter scartare a natale. Una piccola guida di libri molto diversi tra loro, che spingono i lettori a riflettere sull’attualità e su se stessi. Si comincia da ‘Oro Puro’ di Fabio Genovesi, un romanzo speciale che porta il lettore alla scoperta del nuovo mondo con una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale; a seguire ‘il sapore dell’albicocco’ un racconto di Nicola Pesce, per ricordare momenti belli dal sapore di felicità; un romanzo duro e profondo che narra di scelte fatte e non, quello di Paolo Cognetti intitolato ‘Giù nella valle’; unico ed emozionante, attraverso i colori, Laura Imai Messina narra di storie leggende e tradizioni nel suo ‘Il Giappone a colori’, quasi come un viaggio che cambia le prospettive; ed infine, una lettura per ragazzi, di Stefano Tognetti, ’In fuga col barone’ è un libro di narrativa che parla di adolescenza, della difficoltà di crescere, dell’amore per la lettura e della magia della letteratura. “E’ grazie alle letture per ragazzi che riusciamo a vedere il mondo con occhi diversi, - racconta Gina Truglio, proprietaria della libreria Ubik - soffermandoci su aspetti che spesso dimentichiamo, leggendo e documentandosi si è sempre più partecipi, e soprattutto meno soli. È questo quello che cerco sempre di fare nella mia libreria, creare luoghi d’incontro che possano avvicinare anche i più giovani a luoghi di ritrovo, culturali come le librerie".

Rebecca Graziano