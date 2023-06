Da domani i giovedì di “Alice“ Arti e conviviali con Jam Academy

Con l’inizio dell’estate arrivano nuovi appuntamenti “a casa Alice”, in via Pesciatina 467 a Camigliano (Capannori), sede della Fondazione Alice Benvenuti che, ricordiamolo, promuove e sostiene azioni volte alla raccolta fondi per l’aiuto alle famiglie con figli in cura oncologica presso l’Ospedale Meyer di Firenze. Con questa intenzione, attraverso la funzione formative e ricreativa dell’arte in tutte le sue espressioni e non solo, nascono “I Giovedì di Alice” della Fondazione, in collaborazione con Jam Academy.

Ogni giovedì, infatti, troveremo giovani artisti cantanti e musicisti sempre diversi ad accompagnare una piacevole momento conviviale. Ne “I Giovedì di Alice” troveremo in programma anche la presentazione del dottor Alberto Zanobini, direttore generale del Meyer, “Il Coraggio del Futuro” edito da La Nave di Teseo (6 luglio) e il racconto del suo percorso di scrittore per bambini di Alessandro Ricci ( 13 luglio), neo vincitore del Premio Andersen. Il primo appuntamento sarà per domani, alle 20 con ”La magia delle Favole”, una serata dedicata a grandi e piccini, animata dai Magicolieri e dal minishow “Un pigiama party da sogno” , dove le piccole principesse di Jam Academy e Vivi&Danza cantano e ballano sulle note delle più belle melodie Disney.

Convivialità, arte e musica per una magica serata. Posti limitati. Prenotazione tramite la Segreteria Jam ([email protected]).

Tutto ciò nasce in memoria della splendida Alice che, se una fulminante leucemia non avesse preso il sopravvento, il 19 maggio scorso avrebbe compiuto 24 anni. Toccante la lettera dei suoi genitori, pubblicata proprio sulla pagina della Fondazione Alice Benvenuti, e rivolta a lei.“Vorremmo poter vedere ancora una volta i tuoi splenditi occhi, quell’espressione che ti illuminava il volto e il sorriso e che a noi ancora spettatori della tua avvolgente presenza ci riconciliava con la vita. Questi 5 lunghi anni senza di te, lo sai, hanno dato vita ad un progetto di solidarietà e inclusione dove il ricordo si è tradotto in concreto supporto a famiglie in situazioni di grande sofferenza e lo sai “Principessa”, la speranza non smette mai di crescere dove l’impegno e la costanza la sostengono. Per noi, per te per le persone che ci sono manterremo vivo il tuo ricordo attraverso un percorso di generosità, condivisione e cura dell’altro e che interpreta nella maniera più genuina possibile il concetto di bene comune“. Mamma e babbo.