Da Corfino all’Orecchiella. Terminato il primo lotto dei lavori alla strada

Il presidente della Regione Eugenio Giani, sabato alle 11,30, sarà all’Orecchiella per visionare i lavori, appena terminati, del primo lotto di adeguamento della strada comunale, che comprende il tratto fra Corfino e l’Orecchiella, per un investimento di 2.2 milioni di euro distribuiti sulle annualità 2023 e 2024 che hanno messo in sicurezza un tratto di 12 km, grazie all’accordo tra Regione Toscana e i Comuni di San Romano e Villa Collemandina. Giani aveva già effettuato un primo sopralluogo in data 15 aprile scorso. Durante la visita, il presidente sarà accompagnato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti, urbanistica e pianificazione Stefano Baccelli, dai sindaci di San Romano Raffaella Mariani e di Villa Collemandina Francesco Pioli, oltre ai tecnici responsabili del progetto. Ad accoglierli il tenente colonnello Cecilia Tucci del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca. Sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio le opere realizzate e confrontarsi sull’impatto positivo di questi interventi per il futuro del territorio.

"E’ una grande soddisfazione per le nostre Amministrazioni - spiegano i sindaci Raffaella Mariani e Francesco Pioli- vedere conclusi i lavori relativi al primo lotto da Corfino all’Orecchiella. Questo intervento, frutto della collaborazione, della volontà politica e della visione condivisa che sa guardare oltre i confini amministrativi per abbracciare il bene comune, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della sicurezza stradale, la viabilità e la qualità delle infrastrutture locali, rispondendo alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche del territorio. La promozione turistica delle aree di interesse culturale deriva anche dalle buone infrastrutture per raggiungerle. Ringraziamo - proseguono i sindaci - il Presidente Giani e tutta l’amministrazione regionale che ha saputo ascoltare le istanze del territorio facendosene carico con concretezza e impegno, questo risultato è la prova che quando le istituzioni dialogano i traguardi si raggiungono e diventano patrimonio di tutti".

"Un passo avanti importante – ha affermato il presidente Giani- per la viabilità e i collegamenti di tutta quest’area. È la valorizzazione della Toscana diffusa a cui tengo molto. Oggi vediamo il completamento del tratto fra Corfino e l’Orecchiella, un investimento importante che dimostra come la Regione voglia essere accanto ai Comuni della Garfagnana per il miglioramento dei collegamenti in un territorio ad altissimo valore ambientale e ad alto potenziale turistico, un vero scrigno verde nella nostra Regione".

