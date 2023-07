Da cinque Paesi europei a lezione... sull’Europa

Sono arrivati da cinque Paesi europei e sono stati accolti ieri mattina a Palazzo Orsetti. Il sindaco Mario Pardini e l’assessore all’Istruzione Simona Testaferrata infatti hanno accolto nella sede del Comune di Lucca – in via Santa Giustina – 35 adolescenti europei provenienti da cinque Paesi dell’Unione e che resteranno a Lucca dal 2 al 7 luglio per un seminario del progetto Ready - EU Awareness through Accessible Documents for Youth, dedicato ad aumentare la consapevolezza dell’Unione Europea tra i giovani attraverso documenti e un linguaggio delle istituzioni più facilmente accessibili.

La tappa lucchese del progetto è organizzata da Zefiro cooperativa sociale membro della rete europea Yes Forum.