Da Capannori a Castelnuovo Gli eventi

In occasione dell 8 marzo l’Aero Club ‘Carlo Del Prete’ di Lucca con il patrocinio del Comune di Capannori ha organizzato l’iniziativa ‘Festa della donna in volo 2023’: voli gratuiti per le donne su Lucca e sulle Ville che saranno effettuati domenica 12 dalle 9.30 alle 16.30 con partenza dall’aeroporto di Tassignano. Le donne interessate a partecipare possono prenotarsi a partire da oggi chiamando la segreteria dell’Aero Club al numero 0583 935 148. I posti a disposizione sono circa 90.

Borgo a Mozzano celebra l’8 marzo con una serie di appuntamenti previsti nel mese di marzo. Si comincia domenica 12, alle 16.30 nella Sale delle Feste, con "Una donna, mille vite", l’evento curato dalle commissioni pari opportunità di Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Barga, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio e della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca, con la partecipazione dei centri antiviolenza Luna e Non ti scordar di te. Durante la giornata sarà premiata Giovanna Stefani, insegnante ed ex dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano come seconda ambasciatrice delle commissioni pari opportunità della Mediavalle. A seguire, "Ritratti", un momento dedicato alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado "Papa Giovani XXIII"; "Parole in libertà", con gli interventi dei richiedenti asilo del progetto SAI. Sabato 18 alle 15, sarà inaugurata la panchina rossa a Piano della Rocca. Domenica 26 alle 21, sarà la volta di "Nuda", lo spettacolo realizzato a seguito del laboratorio teatrale curato da Doris Bellomusto e Francesco Tomei. L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.

Una serata musicale dedicata alle donne di Castelnuovo e della Garfagnana. Stasera l’associazione Progetto Donna di Castelnuovo, alle 21, nella sala "Luigi Suffredini" davanti alla Rocca Ariostesca, ha promosso una serata in musica dal titolo "Sempre libera. La donna, amata immortale della musica", a cura di Matteo Marcalli con letture di Anita Azzi.