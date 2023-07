Da Brahms a Beethoven nella chiesa panoramica

Stasera alle 21.15 nella Chiesa dei Cappuccini a Castelnuovo di Garfagnana prosegue la 21esima edizione dell’International Academy of Music Festival 2023 con due serate pro, a ingresso libero.

Come da tradizione, nella stupenda Chiesa dei Cappuccini che domina la città di Castelnuovo di Garfagnana offrendo un panorama spettacolare sul centro storico, stasera si terrà uno dei concerti dei docenti del festival.

In programma: Brahms, Sonata no.2 in A major op.100, eseguita da Nicholas Pappone al violino e Candace Chien al pianoforte; Paganini, Moses Variations on one string, interpretato da Ruslan Biryukov al violoncello e Oksana Germain al pianoforte; Beethoven, Sonata op.30 in G major eseguita da Irina Tseitlin al violino e Efrem Briskin, al pianoforte.

Ingresso libero e navetta gratuita in partenza alle 20.30 dal parcheggio in via Vittorio Emanuele a Castelnuovo di Garfagnana. Il festival prosegue domani sempre alle 21.15 nella Saletta Suffredini a Castelnuovo e venerdì 7 luglio alle 21.15 al teatro Alfieri sempre a Castelnuovo di Garfagnana con i concerti degli studenti, a ingresso libero.

Per consultare il calendario e per avere anche maggiori informazioni è possibile comunque visitare i siti Internet www.scmcastelnuovo.it, www.iamitalia.com, oppure visitare – sui social network – @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_music invece su Instagram.