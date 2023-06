Da Barga per l’Emilia Vince la solidarietà

È stata un successo la serata benefica per l’Emilia Romagna organizzata a Fornaci di Barga il 31 maggio scorso con il supporto dei ristoranti Il Bugno e La Bionda di Nonna Mary dalle associazioni Amatafrica e Piccole opere pro India. In tanti hanno preso parte alla cena che si è svolta al Bugno ed alla fine della serata è stato possibile mettere insieme la bella cifra di 5 mila euro. Verranno consegnati la prossima settimana direttamente ad alcuni amici romagnoli del Team Batman che collaborano con la Pro Loco di San Vito che ha creato un fondo per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione, per supportare porta a porta le prime necessità.

Gli organizzatori della serata, presentata dal comico Graziano Salvadori e davvero molto partecipata, desiderano ringraziare per la generosità ed il supporto l’antica norcineria di Bellandi, Fioravanti Capretz Partesa Gallicano, Ali club di Pierantoni Giovanni, Pasticceria Dolcì di natura di Fornaci, Forno Nutini di Ponte all’Ania, Pasticceria De servi di Fornaci, Panificio Regiobello, Caffè Vettori, Fattoria dell’Agresto. Un ringraziamento va anche alle associazioni che hanno partecipato, Il Sorriso di Francesco, Vespa club Barga, L’arca della valle. Tanta la soddisfazione per il successo dell’iniziativa: "Abbiamo organizzato tutto in cinque giorni - ci racconta Chiara Da Costa - e non ci immaginavamo questa partecipazione. Anche a tutti i partecipanti giunga il nostro Grazie e naturalmente un grosso Grazie, per aver reso spumeggiante la serata, va a Graziano Salvadori che è stato veramente fantastico, a Dj Tonino per la sua musica.

Infine un grazie alla amministrazione comunale di Barga che con il sindaco Caterina Campani partecipa sempre alle nostre iniziative"