Da Animalesse a Marcovaldo di Italo Calvino

LUCCA

C’è grande curiosità e attesa anche per l’appuntamento di“Canone in Verso“, rassegna di musica e poesia, in calendario per venerdì 19 maggio, sempre alle 21, quando in San Francesco arriverà Lucia Poli, artista e attrice che, nella sua lunga carriera, ha spesso investito su un teatro colto e ironico, di timbro letterario. In questa occasione porta in scena Animalesse, uno spettacolo dove, accompagnata dall’organetto di Rita Tumminia, accosta le poesie di Stefano Benni e la scrittura di Patricia Highsmith e Aldo Palazzeschi, in una narrazione di storie curiose nelle quali il protagonista è sempre un animale. Inoltre in autunno, dopo la seconda edizione di Pianeta Terra Festival dal 5 all’8 ottobre, a partire dal 10 novembre 2023 torneranno le Conversazioni in San Francesco, la rassegna promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che, nel corso degli anni, ha invitato personaggi quali Michael Cunningham, Alessandro Baricco, Patti Smith, Bernard-Henri Lévy, Massimo Recalcati. Per questa decima edizione, intitolata Appunti di viaggio, si alterneranno ancora sul palco personalità del mondo della letteratura, dell’arte e dell’attivismo sociale per una trattazione poliedrica del tema del viaggio.

A chiudere le celebrazioni, il 26 novembre 2023, sarà Marcovaldo, uno spettacolo per bambini tratto dalla celebre raccolta di novelle di Italo Calvino ideato e prodotto appositamente per la Fondazione nel centenario della nascita dello scrittore.