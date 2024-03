Da 150 euro a notte a salire...

Ma quanto costa venire a Lucca un week end e quanti lucchesi spenderebbero certe cifre? Ve lo siete mai domandati. Qualcuno di sicuro sì, altro forse no. Noi per toglierci ogni dubbio siamo andati a fare un giro sui siti più popolari di prenotazione on line (i vari booking.com, airbnb.com etc). Bene, intanto c’è da dire che nel weekend pasquale almeno sui siti internet la metà dei posti è già prenotato e questo comporta un notevole aumeto dei prezzi. Si parte, in media, da non meno di 150 euro a notte. Prezzo che varia a seconda del tipo di alloggio e della sua posizione, con le case in affitto e le camere di hotel con tariffe che oscillano tra i 100 e i 300 euro a notte. Una gamma di prezzi che riflette la diversità dell’offerta turistica lucchese e che accontenta le esigenze di diverse tipologie di viaggiatori. Ad esempio, una famiglia tipo con padre, madre e un figlio se vuole affittare un appartamento in centro nel periodo pasquale può arrivare anche a spendere 1.500 euro per quattro notti. In albergo l’offerta scende intorno ai mille euro, cifre che crescono alla qualità dell’alloggio e alla posizione. Se siete curiosi, provate a vedere quanto costa un casale nelle località più belle della lucchesia.

R.G.