“Custodi della montagna”: oltre 160mila euro

Ammonta a ben 162mila 500 euro la somma erogata dalla Regione Toscana alle 15 aziende in prevalenza della Garfagnana che – attraverso gli uffici del credito di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara – avevano presentato domanda di accesso ai fondi del bando “Custodi della montagna toscana”. Un progetto, quello della Regione, mirato a sostenere la creazione e riorganizzazione di attività economiche nei comuni montani sopra un’altitudine di 500 metri, che prevedeva erogazioni a fondo perduto fino a un massimo di 10mila euro per le attività già esistenti e a un massimo di 20mila per le start up. Gli uffici del credito di Confcommercio nelle settimane scorse hanno lavorato con grande impegno, attraverso la figura della funzionaria Maria Nannola, nel predisporre le domande di accesso al bando per conto delle imprese.

“Un risultato importante – afferma Massimo Gandini, responsabile del settore credito di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara -, che garantirà importante liquidità ad imprese di territori geograficamente non semplici, in cerca di rilancio dopo le enormi difficoltà legate prima alla pandemia e poi ai rincari dei costi energetici“.