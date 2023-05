"Curare o prendersi cura?" Sul palco recitano gli operatori sanitari

“Curare o prendersi cura?” questo è il dilemma ed è anche il titolo della pièce teatrale che andrà in scena domani alle 21 al Teatro di San Cassiano a Vico nella sede delle rinnovate opere parrocchiali (sede Anspi). La rappresentazione è a cura dell’Associazione Cattolica Operatori Sanitari,dall’Ordine dei Medici di Lucca, dall’Ordine professionale infermieristico e “Quelli dell’atrio” e vuol essere un viaggio alla scoperta del rapporto medico paziente in un “medico-dramma” comico che lancia, in forma leggera e divertente, provocazioni e riflessioni proprio sul difficile e complesso rapporto che si instaura tra il curante e il curato.

Gli interpreti sono Assuero Giorgetti, Alessandro Pingitore, Paolo Marzullo, Dario Genovesi, Monica Baroni, Valerio Marino, Francesco Cosci, Cecilia Porciello. Le musiche sono di Riccardo Dore. La regia è di Mirko Passera e Luca Serasini che saranno anche sul palco in veste di attori.

La serata vede la collaborazione dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, del Comune di Lucca e della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dell’Istituto di ricerca Fondazione Monasterio. L’ingresso a offerta libera sarà devoluto per l’ospedale Saint Louis della martoriata città di Aleppo in Siria.