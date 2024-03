“Cuore di burattino“, il grande classico con l’attrice Lella Costa

Lunedì 25 marzo, ore 21, l’attrice Lella Costa è attesa al Teatro Bambi di Coreglia dove porterà in scena “Cuore di Burattino“ firmato da lei stessa e da Gabriele Vacis, per la regia di Vacis, musiche di Paolo Fresu, produzione Teatro Carcano. Lella Costa e Gabriele Vacis tornano ad affrontare un grande classico, Le Avventure di Pinocchio. Storia di un Burattino di Carlo Collodi analizzando, scomponendo e ricomponendo la storia per cercarne i temi profondi che la rendono universale e per offrire numerose chiavi di lettura del nostro quotidiano. Il piccolo burattino, ci insegna la più grande delle lezioni, che per la salvezza occorre la verità, la conoscenza e il rispetto e

che è necessario attraversare e coltivare la disobbedienza poiché essa ci aiuta a diventare esseri umani autentici. Uno spettacolo attesissimo grazie anche all’interpretazione di Lella Costa, famosa soprattutto per i suoi monologhi e per la sua irresistibile verve comica e autoironica. Una stagione “pienissima“, la sua, che pochi giorni prima sarà al Teatro Puccini di Firenze in quel caso con “Otello di precise parole si vive“.