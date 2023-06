Cuoco, animatore turistico e un autotrasportatore

1 cuocoa di ristorante, richiesta esperienza. Lavoro

full time a tempo determinato con possibilità

di trasformazione a tempo indeterminato.

Email: [email protected]

1 animatoretrice turistico (e professioni assimilate) per realizzare attività ludiche e di socializzazione; proporre giochi, attività ricreative e di intrattenimento per i bambini; provvedere all’igiene dei bambini; organizzare, igienizzare e adeguare gli spazi per

le diverse attività; svolgere attività di cura, assistenza e vigilanza, assicurando il benessere del bambino. Lavoro part time da metà giugno a metà settembre. Zona: Lucca. Email: [email protected]bi.it.

1 autotrasportatore. Autista per trasporto merci

in zone limitrofe. Richiesta patente C+CQC merci.

Zona di lavoro: Porcari. Lavoro a tempo indeterminato. Email: [email protected]