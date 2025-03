Cultura, tradizioni e territorio. A Montecarlo c’è Open Week

Ritorna anche nel 2025 Open Week a Montecarlo, cultura e tradizione. "Da Leonardo a Pinocchio" è il titolo della kermesse, con vari eventi che spaziano nella Valdinievole e in Lucchesia. La manifestazione, giunta quest’anno all’ottava edizione, propone una serie di eventi ed attività volte alla conoscenza del territorio, attraverso la realizzazione di visite guidate, aperture straordinarie di edifici storici, degustazioni di prodotti tipici, e si svolgerà in 3 fine settimana, nel periodo compreso fra venerdì 18 aprile e domenica 4 maggio. Per Montecarlo sono previste visite guidate al centro storico e aperture straordinarie della Fortezza. Il Comune aderisce, anche per una questione di promozione turistica che si traduce anche in indotto positivo per le attività commerciali. Nei giorni scorsi è stato nominato il neo consiglio direttivo del Centro Commerciale Naturale e l’obiettivo è proprio quello di implementare l’offerta in corrispondenza del periodo primaverile ed estivo quando sul colle del Cerruglio la presenza turistica aumenta notevolmente.

M.S.