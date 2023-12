Cultura e identità: oggi il grande convegno

In occasione dei 55 anni dalla fondazione dei Lucchesi nel Mondo guidati dalla presidente Ilaria Del Bianco (in foto), l’associazione ha indetto il Convegno “Cultura ed identità delle comunità italiane all’estero: tra turismo delle radici ed internazionalizzazione del Sistema Paese”. Il tema sarà sviluppato attraverso gli interventi di esperti del settore e di personalità del mondo della cultura. La giornata, che si svolgerà nella sede della Lucchesi nel Mondo e che vede il sostegno del Ministero della Cultura, del Vivi Lucca e che ha il patrocinio del Comune e della Provincia, si articolerà in due sessioni.

Durante la mattina, dopo i saluti introduttivi, interverranno Giovanni Maria De Vita, Consigliere di Ambasciata responsabile dell’Ufficio I Direzione Generale per gli Italiani all’Estero; Delfina Licata, Curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo edito dalla Fondazione Migrantes; l’Ambasciatore Pietro Sebastiani; Umberto Mucci, fondatore e CEO di We Italians, piattaforma on line dedicata alla divulgazione negli Stati Uniti di contenuti prevalentemente legati all’Italia ed alla sua cultura. Nel pomeriggio, dalle 15.15, due relazioni affidate al professor Valdo Spini, presidente Onorario di Aici ed al professor Marco Lucchesi, presidente dell’Accademia Nacional do Brasil. La giornata, in diretta streaming sul canale You Tube dell’Associazione, si concluderà con una tavola rotonda aperta ai referenti esteri della Lucchesi nel Mondo.