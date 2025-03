CRP vara il nuovo album “Dome La Muerte“ stasera sarà a Sky Stone

Sarà Dome La Muerte, punto di riferimento della musica underground italiana, a presentare l’album della band di Capannori e a intervistare i membri di CRP stasera alle 18 al negozio di dischi Sky Stone & Songs in via Vittorio Veneto. Ad affiancare Dome La Muerte saranno René Bassani e Enrica Giannasi, autrice dell’artwork dell’album. Durante la presentazione e durante l’intervista verranno svelati aneddoti e curiosità riguardanti la realizzazione del nuovo album. Firmacopie al termine della presentazione. Al Diavolo è uscito il 14 marzo 2025 per la TnP Records.