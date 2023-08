Cronoscalata Fornaci-Barga: sport e ricordi

Oggi è tempo di ricordi sportivi e di rievocazione di bei momenti del passato motoristico locale, con una edizione speciale della corsa in salita motoristica Fornaci di Barga – Barga, che nacque nel 1959 ed ebbe tanto successo in quegli anni. Domenica sarà appunto una rievocazione, non una gara: sarà una bella passerella di moto storiche; quelle partecipanti dovranno avere minimo venti anni e alla rievocazione se ne sono iscritte più di 60, molte delle quali davvero storiche.

La rievocazione della cronoscalata Fornaci di Barga – Barga prenderà il via alle 10 sulla provinciale Fornaci – Barga con partenza da Loppia di Sopra ed arrivo a Barga, alla Bellavista, laddove sorgeva la storica officina di rettifiche motoristiche "Il centauro" dei Fratelli Da Prato. Proprio questa azienda ha preso parte in modo attivo e fattivo alla realizzazione di questo evento organizzato dall’Associazione Perla del Tirreno e dal Comune di Barga, con il particolare interessamento dell’assessore Lorenzo Tonini, con il patrocinio della FIM.

Prima dell’avvio della passerella delle moto lungo la provinciale di Loppia e fino a Barga, verso le 9 negli storici locali un tempo occupati dal Centauro ci sarà l’inaugurazione di una mostra di cimeli del pilota Muzio Da Prato.