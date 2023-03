Crollo del parapetto ”Una pessima figura”

"Un danno materiale grave, ma anche una pessima figura di fronte al mondo, con un enorme danno di immagine".

Lo sostiene Francesco Colucci, Riformisti Toscani, nell’applaudire all’intervento dell’avvocato Marco Brancoli Pantera, presidente dell’Offizio sopra le fortificazioni per il suo intervento sul crollo di un parapetto delle Mura Monumentali lucchesi.

"L’errore primario – prosegue Colucci – lo ha fatto la Giunta Tambellini soffocando prima e abolendo poi l’Opera delle Mur Io che l’ho presieduta per un paio di anni so bene quanta cura, quanto interesse un gruppo ristretto di tecnici dell’Opera metteva ogni giorno in campo per controllare, vigilare, prevenire e intervenire su ogni piccola o grande cosa venisse evidenziata sul Monumento. Inutile pensare che gli uffici del Comune, sottodimensionati e impegnati in mille problemi diversi, possano assicurare la stessa cura che dava un piccolo staff dedicato solo alle Mura".

I Riformisti – così come avevano assieme ad Azione nel corso dell’ultima campagna elettorale – rilanciano così l’idea di un ente dedicato alle Mura, possibilmente una fondazione che, nelle idee dei Riformisti , dovrebbe essere " aperta anche ad altre Istituzioni, Fondazioni bancarie e culturali".

"Una Fondazione – aggiunge Colucci – che ampli le competenze dell’Opera anche a Palazzi, Torri e Fontane Monumentali, all’Acquedotto del Nottolini, ai Parchi e al Verde Pubblico, per avere una cura specifica e specializzata dedicata alle bellezze monumentali, artistiche, naturalistiche della città. Una Fondazione – aggiunge ancora Colucci – con pochi e qualificati tecnici per garantire prevenzione e cura dell’immenso patrimonio che i padri lucchesi ci hanno lasciato, utilizzando anche fondi e capacità dei privati, mantenendo il Comune, proprietà, scelte, programmazione, decisioni".

La conclusione di Colucci è un appello all’amministrazione: "Invitiamo il sindaco Pardini a muoversi su questa strada, anche valutando l’impatto che il traffico pesante può causare su una parte della circonvallazione, esaminando anche la possibilità di istituire un senso unico alternato mattina-pomeriggio per diminuirne la pericolosità".