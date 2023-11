Cadono pezzi di intonaco da un palazzo: paura nel centro storico di Lucca. “Un forte boato”

Lucca, 22 novembre 2023 – Paura questa mattina nel centro storico di Lucca dove si sono staccati pezzi di intonaco di ampie dimensioni da un palazzo. Sono venuti giù da un’altezza di circa quindici metri. Nella caduta, fortunatamente, i detriti non hanno provocato feriti.

7 foto Un residente: “Ho visto una nuvola di polvere”

Una testimone che ha potuto vedere da vicino la scena ha commentato: "Ho sentito come un boato, sembrava un'esplosione e ho visto una nuvola di polvere". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala. Per le operazioni dei pompieri sono state smontate le luci natalizie per poter operare. La polizia municipale ha momentaneamente transennato la zona e interdetto la circolazione, anche pedonale.