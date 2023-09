Crolla il canestro, Bama cerca casa Sospesa la palestra di via Marconi

Il Comune di Altopascio ha attivato un provvedimento che vieta, fino a data da definirsi, l’utilizzo dei canestri della palestra di via Marconi dove venerdì sera, come da noi anticipato nell’edizione di domenica, si è sfiorata al tragedia per il crollo della struttura lato tribunetta spettatori prima di una partita amichevole tra Altopascio, serie C e Quarrata, B Interregionale. C’erano i giocatori che si stavano scaldando e provavano i tiri, pure i bambini che giocavano, stava arrivando il pubblico, i tifosi del Bama basket Altopascio, curiosi di vedere all’opera la prima squadra dopo la preparazione estiva. Alcuni addetti si sono accorti che la retina era sganciata, così è iniziata l’operazione di discesa della struttura per portarla all’altezza giusta e poterci lavorare. Il perno di sostegno ha cominciato a far zampillare olio e subito un tonfo pazzesco e tutto è venuto giù.

"Se in quel momento sotto ci fosse stato qualcuno, saremmo a commentare una tragedia – aveva dichiarato a caldo il presidente del club rosablu, Sergio Guidi il quale aggiunge: "Si tratta di attrezzature del 1992 e dopo 31 anni sono consunte, pericolose, insicure. Abbiamo segnalato in numerose occasioni, speriamo che si possa intervenire. Noi siamo in difficoltà notevole, ma la sicurezza è una priorità su cui non si deve discutere. Proprio in questi giorni era previsto l’avvio di tutte le attività del minibasket dopo la pausa stiva, con decine di famiglie che abbiamo dovuto avvisare. E in questa fascia di età ce le caviamo poiché abbiamo i piccoli canestri nostri. Per il settore giovanile valuteremo il da farsi e cercheremo soluzioni. Per la prima squadra di serie C, sedute di allenamento annullate e corsa contro il tempo per trovare un rimedio. Giovedì ci alleneremo a Ponte Buggianese, tanto siamo abituati a dover emigrare, tanto che ormai siamo diventati i Nomads, il nostro logo come i Lakers o i Celtics. Successivamente – conclude Guidi - dobbiamo trovare un campo per la partita di domenica 17 settembre alle 18, valevole per la Coppa Toscana". Questa la fotografia in tempo reale.

Il Comune sicuramente acquisterà i nuovi canestri e li farà installare quanto prima. La palestra continuerà a svolgere il suo servizio, è interdetto l’uso dei canestri . Il Nuovo Basket Altopascio, NBA. Svolge un ruolo sociale, con tutte le squadre giovanili, maschili e femminili.

Massimo Stefanini