Croce Verde per l’ambiente. Piantati tredici nuovi alberi per celebrare i 130 di storia

Una festa soli il parte rovinata dalla burocrazia. Dovevano essere tredici gli alberi che la Croce Verde – in collaborazione con l’associazione Talea – voleva piantare al campo Ballila per festeggiare i suoi 130 anni di storia (uno per decennio), ma è stato possibile piantumarne solo quattro. Gli altri andranno al parco giochi di Antraccoli.

Il progetto per una nuova barriera verde contro lo smog, promosso dalla Croce Verde per festeggiare i suoi primi 130 anni e inaugurato ieri all’ex Campo Balilla, è quello di voler piantare un albero per ogni decennio d’attività, coinvolgendo al suo fianco l’Associazione Talea. Un’idea ecologica e al passo con i tempi, che è stata subito accolta con grande orgoglio dal comune di Lucca.

I 13 tigli che l’associazione dona al Comune in occasione della giornata nazionale degli alberi, per motivi burocratici, non potranno essere piantati tutti nelle prossimità del sottopasso, che dalle mura porta a San Concordio. Così, i nove alberi senza casa verranno subito spostati all’interno del parco giochi di Antraccoli, luogo ancora più significativo, proprio perché da poco gli sono state abbattute tutte le barriere architettoniche.

Non una sconfitta quindi, ma un incentivo a portare più zone green nelle periferie della città, che nasce proprio da questo ostacolo burocratico. Ecco che, le grandi ambizioni di questa collaborazione prendono forma e si prevede una piantumazione di altri 15 alberi nei prossimi mesi. Si mantiene vivo l’obiettivo di arrivare a donare tanti alberi quanti sono gli anni compiuti da Croce Verde, grazie anche alla presenza di Talea che dal 2019 a oggi ha già donato la bellezza di 1.600 alberi al Comune di Lucca.

"Siamo fieri e felici di poter dare il via a questo meraviglioso progetto che la Croce Verde ci ha proposto. - conferma l’assessora Cristina Consani - E’ importante e fondamentale per l’ambiente piantumare alberi e prendersi cura delle zone green che abbiamo in città. L’amministrazione comunale ha accolto l’idea senza farselo dire due volte".

Un progetto non solo simbolico ma anche di grande impatto per l’ambiente, ponendo al centro della questione e la volontà di prendere in mano la crisi climatica, riducendo smog e polveri sottili.

Rebecca Graziano