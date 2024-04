Croce Verde, nuove attrezzature. Donazione del Rotary Montecarlo

Intercettare i bisogni del territorio e cercare di soddisfarli. Alla Croce Verde di Porcari sono state donate nuove e più efficaci attrezzature che miglioreranno i servizi ad un’associazione di volontari che opera nella realtà lucchese dal 1986. "Aiutare gli altri è il nostro dovere, farlo bene è la nostra priorità": questa è la missione della Croce Verde di Porcari che il Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca conosce bene ed è per questa ragione che, grazie anche al contributo delle sovvenzioni distrettuali del Rotary International, sono stati acquistati un saturimetro palmare, un nuovo centralino telefonico, computer e stampanti. Quanto fornito aiuterà la gestione del flusso delle chiamate telefoniche e degli interventi nel territorio della Piana lucchese. Il Presidente del Rotary Club di Montecarlo Piana di Lucca Alberto Galeotti ha ritenuto doveroso aiutare una realtà come la Croce Verde di Porcari che svolge un importante servizio di assistenza sanitaria serio e puntuale agli utenti, con l’impegno disinteressato di volontari preparati e l’utilizzo di mezzi ed attrezzature all’avanguardia. Ancora una volta il Rotary Club di Montecarlo Piana di Lucca conferma la sua vocazione al service, privilegiando i bisogni del territorio. Una donazione che va a favore di un associazione, la Croce Verde, che lavora per la comunità a 360 gradi, dal soccorso al sociale, fornendo assistenza e sostegno. E il Rotary è sensibile a chi si impegna in questo settore a vantaggio del prossimo.

Ma.Ste.