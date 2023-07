Croce Rossa, il gran giorno è arrivato Esplode la festa per la nuova sede

di Maurizio Guccione

La Croce Rossa di Lucca ha una nuova sede. È stata inaugurata ieri in via Carlo Piaggia, alla presenza di tante persone: le autorità, certo, ma soprattutto i volontari e le volontarie che animano la preziosa presenza del Comitato comunale nel nostro territorio. La nuova sede è spaziosa, risponde ai più moderni criteri di affidabilità, e gli spazi consentono di ospitare il parco mezzi composto da tre ambulanze, tre mezzi attrezzati, sei auto e un camion utilizzato per le maxi emergenze.

Un giorno di festa per la CRI di Lucca, che ha visto peraltro la presenza del presidente nazionale Rosario Valastro. La cerimonia inaugurale, dopo il taglio del nastro, ha visto intervenire il sindaco di Lucca Mario Pardini, il presidente della Provincia Luca Menesini e il Prefetto Francesco Esposito. Presenti, inoltre, il questore Dario Sallustio, insieme a rappresentanti dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza. Importante e significativa, la partecipazione delle delegazioni di altre associazioni di volontariato, quali Misericordia e Croce Verde, grazie alla sinergia all’interno del delicato ambito in cui operano.

Il presidente Valastro ha sottolineato l’importanza "di essere vicini alle persone vulnerabili e ai cittadini, in un’ottica di solidarietà che rientra nei nostri sette principi ispiratori; le vicende legate alla pandemia - precisa Valastro - congiuntamente all’accoglienza dei migranti ci fanno essere presenti sul territorio e oggi qui a Lucca, grazie a questa nuova sede, siamo certi di poter dare ancora una volta le risposte che la nostra società attende". Anche il presidente dell’Ordine dei medici Umberto Quiriconi parla di "importante presenza della CRI che grazie alla nuova sede potrà dare quelle risposte fondamentali di cui il nostro territorio ha bisogno". Il nuovo edificio è composto da 23 stanze, di cui due ambulatori e una sala dedicata ai corsi, colorate e rese ancora più accoglienti dalle foto più belle e significative che sono state scattate ai volontari in questi ultimi anni di attività. L’intervento del Prefetto Esposito è stato significativo, perché ha ricordato come "la Croce Rossa italiana, sin dalle origini, ha sostenuto il Risorgimento dimostrando, proprio come ai giorni nostri, che ad emergere nella loro importante attività vi sono i principi di solidarietà, umanità e unità, quest’ultimo importante elemento di coesione". Molti i volontari, di ogni età, presenti nella nuova sede; sui loro volti la soddisfazione per aver portato a termine un risultato tuttaltro che semplice, iniziato ai tempi della pandemia e proseguito grazie agli sforzi delle tante persone attive (Lucca conta 420 volontari e 700 soci sostenitori). A ricordare le "notti insonni e lo scoramento", ci hanno pensato il vicepresidente Giuseppe Lembo e il presidente Fabio Bocca. "Non pensavamo di farcela - afferma Lembo - abbiamo passato giorni che mettevano in dubbio il nostro obiettivo, ma adesso siamo qui e questa è la nostra nuova casa, una casa che accoglie, messa a disposizione della comunità".

Anche il presidente Bocca, commosso, ha voluto ringraziare "tutti i volontari, gli amministratori lucchesi e il vicepresidente Lembo, insieme alle crocerossine e all’intero Corpo militare che con me hanno condiviso momenti di tensione e incertezza; un grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto". Il Comitato della CRI di Lucca vuole inoltre ringraziare la Fondazione Crl "grazie alla quale siamo riusciti a poter concretizzare il nostro obiettivo". La Fondazione, infatti, contribuirà per tre anni supportando economicamente il Comitato lucchese in questa nuova e meritata impresa. Infine, oltre agli attestati di benemerenza, sono state consegnate cinque targhe: alla Fondazione Crl, all’avvocato Michele De Francesca, a Simona Toschi di Delta Tec e alle famiglie Favilla e Leto, in memoria dei rispettivi figli Amedeo e Samuele, prematuramente scomparsi i cui nomi compaiono sulla nuova ambulanza per le emergenze inaugurata ieri. Alle inaugurazioni erano presenti anche gli assessori Minniti e Barsanti e il consigliere comunale Daniele Bianucci.