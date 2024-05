Croce Rossa, cambio al vertice. Consani nuovo presidente: "Una forte emozione"

Nicola Consani (nella foto) è stato eletto nuovo presidente del Comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca, a fine settimana l’insediamento. Succede a Moreno Fabbri che ha lasciato la carica dopo 25 anni di attività e che resta comunque disponibile a prestare la sua opera per l’associazione. Nel prossimo consiglio oltre al nuovo presidente ci saranno Luca Galeotti 59 anni, Francesca Biondi 46 anni, Michele Poli 27 anni e Rebecca Lucchesi 20 anni che, oltre ad essere consigliera, rappresenterà anche i Giovani del Comitato. Il nuovo consiglio nominerà anche il vicepresidente.

"Iniziare questa esperienza dopo 15 anni da quando sono entrato è una forte emozione - commenta Nicola Consani - . Parto avvantaggiato da aver lavorato a fianco di un presidente, Moreno Fabbri, che con i suoi 25 anni di esperienza mi ha saputo sicuramente dare tanto e che ringrazio per aver sempre creduto in me e anche aver creduto nella gioventù ed essersi battuto per questa".

"Dobbiamo andare nelle frazioni a far conoscere Croce Rossa - aggiunge il neo presidente - e farla conoscere anche nei territori limitrofi dove Bagni di Lucca ha la competenza. Fra i tanti grandi obiettivi abbiamo quello di completare il restauro della nuova sede al Poliambulatorio Susie Clarke. Istituiremo anche dei tavoli di lavoro interni come ad esempio il tavolo sulle disabilità e sull’ambiente, presto verranno anche individuati i nuovi delegati di attività e i referenti di alcuni servizi che assieme al Consiglio saranno fondamentali per la gestione del comitato".

Grandi sfide attendono quindi il neo presidente anche sul piano dell’emergenza territoriale che vedrà presto una modifica della tipologia di mezzi di soccorso sul territorio della Media Valle e Garfagnana. Al suo posto, come consigliera e rappresentante dei giovani, subentra Rebecca Lucchesi, già nominata nel 2021 "Alfiere della Repubblica", per il suo impegno durante il Covid, dal Presidente Mattarella.

