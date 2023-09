Critiche al Regolamento di Polizia Urbana a Lucca

Lucca, addio al garbo. Prima di tutto per colpa dell’ex assessore nonché candidato sconfitto del centrosinistra, Francesco Raspini: lo pensa il Comitato Vivere il Centro Storico che in una nota sottolinea come le modifiche volute a suo tempo da Raspini al Regolamento di polizia locale hanno prodotto un generale peggioramento, delle regole del vivere civile in centro storico.

"Era dal 1943 che a Lucca c’era un Regolamento fatto molto bene – si legge in una nota – che però per incomprensibili motivi l’assessorato Raspini decise allora di voler cambiare. Il vecchio regolamento all’art. 58 prevedeva un concetto semplice: vietava di "sedersi, sdraiarsi, dormire sui marciapiedi, sulle strade e piazze, sulle soglie dei pubblici e privati edifici e presso i monumenti".

Di tal maniera il decoro veniva rispettato e i pubblici esercizi erano regolati da un altrettanto semplice concetto: si può sedere per bere e mangiare solo all’interno dei locali, oppure ai tavoli esterni sistemati sul suolo pubblico preso in locazione. Si trattava quindi di una somministrazione civile ed intelligente degna di un centro storico altrettanto civile".

Con le modifiche introdotte nel 2018 dalla vecchia giunta divenne invece possibile, ricorda il Comitato, sedersi o dormire sulle soglie dei negozi e degli edifici privati, oppure su una strada (purché non sul marciapiede), oppure in mezzo ad una Piazza monumentale, senza niente dire riguardo il consumo di cibi e bevande. Peggioramenti sono arrivati anche sul bivacco. E le modifiche apportate dall’attuale giunta Pardini non sono sufficienti.

"Nel Regolamento 2023 – prosegue la nota – si registra un piccolo miglioramento nell’art. 22 che adesso include il divieto di consumare alimenti e bevande sui luoghi di culto e sui monumenti, anche se niente dice riguardo luoghi diversi come strade, marciapiedi, piazze e soglie, dove quindi il consumo di alimenti e bevande resta possibile, creando così una concorrenza sleale come ad esempio fra un bar con affaccio su San Michele ed un altro in Corso Garibaldi".