critiche a capannori

Il compenso a Massimo Recalcati per il Bicentenario a Capannori continua a far discutere. Sull’argomento intervengono il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura alla Camera Alessandro Amorese e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi (nella foto) i quali dichiarano in una nota: "A Capannori nei giorni scorsi è andata in scena una costosa rappresentazione del pensiero unico. In realtà si è festeggiato il Bicentenario della città. Ci si sarebbe potuto aspettare, come evento principale, uno spettacolo o un pubblico dibattito sul passato e sul futuro della città. No, si è scelto di far tenere una lectio magistralis, dando voce a una sola persona. Un capannorese doc? No, il professor Massimo Recalcati. Come ha giustamente fatto notare il nostro Capogruppo in Comune Matteo Petrini, il professore, per parlare 75 minuti, ha percepito 26.230 euro, 346 al minuto. Una cifra più da star dello sport o dello spettacolo che da intellettuale impegnato, (soprattutto a propugnare modelli di società cari alla sinistra). Ma nel modello di società caro a Recalcati sono contemplati tali cachet? Il Comune si difende e dice che quei soldi derivano da un contributo ministeriale di 200.000 euro per aver vinto un bando ministeriale. Abbiamo controllato. Il Comune – nelle parole dell’assessore alla Cultura, Cecchetti, – annunciò con dovizia di particolari che cosa avrebbe fatto con tale somma, ma non accennò in alcuna maniera a questo tipo di performance".