Crescono i problemi di salute fisica o psichica

C’è subito un nuovo fronte di impegno per i centri di ascolto e dunque per la Caritas e la Chiesa lucchese. Lo ha sottolineato, a conclusione della conferenza stampa, l’arcivescovo Giulietti. Si tratta della povertà che porta a condizioni psichiche sempre più evidenti, fino a potenzialmente esplosive per alcune persone più fragili. Già dal rapporto 2023, presentato ieri, emerge che "alcuni degli intervistati hanno riferito problemi di salute fisica o natura psichica derivanti da traumi, lutti o a causa del procrastinarsi di una situazione di grave solitudine, che ha lentamente eroso le risorse necessarie per lottare contro la deprivazione".

Il fenomeno appare evidente anche tra i ragazzi e i giovani, porta a progressive forme di disagio, in una spirale che sembra non avere più fine. D’altra parte si stima che in Italia siano necessarie quattro o cinque generazioni per passare da una situazione di povertà a una condizione in cui vi sono livelli di reddito medi. Questo fenomeno è determinato da una pluralità di fattori. Praticamente tutte le persone intervistate dalla Caritas hanno alle spalle momenti di vita particolarmente difficili come fratture familiari di nuclei già caratterizzati da grande vulnerabilità economica, conflittualità domestica con, in alcuni casi, episodi di violenza di genere e conseguente necessita di allontanarsi dal contesto abitativo in assenza di una propria fonte di reddito.