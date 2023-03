"Cresciute produzione e occupazione"

Nessun esubero, aumento dei volumi produttivi e un nuovo reparto a Lucca. E’ la risposta di Essity, con stabilimenti a Porcari ed Altopascio, ai sindacati dopo l’incontro di mercoledì in Confindustria. Claudio Fumasoni, Operations Director Private Label di Essity Italia ha dichiarato: "I punti principali sono due: il livello di occupazione rimane positivo, abbiamo infatti 50 occupati in più da gennaio 2022. Il secondo punto riguarda i volumi produttivi, anch’essi crescenti: la componente “private label“ del mercato tissue è infatti aumentata di oltre il 10% negli ultimi 4 anni. È inoltre prevista entro il 2023 la creazione e l’avvio di un nuovo reparto di trasformazione a Lucca 1 dedicato ai prodotti private label, ovvero a marchio privato del rivenditore". "Confindustria Toscana Nord - si legge in una nota - sta assistendo e accompagnando Essity in questo percorso, responsabilmente e con la consueta lealtà e correttezza nei confronti dell’azienda stessa e della controparte sindacale. Da quest’ultima Confindustria Toscana Nord si aspetterebbe analogo atteggiamento e una corretta comunicazione. Nell’associazione vi è la consapevolezza che Essity sta investendo nel territorio e che un’impresa che investe mira evidentemente a crescere e a generare nuova occupazione. Il piano industriale del resto parla chiaro. Nel 2021 Essity ha creato una divisione Consumer Tissue Private Label e avviate le procedure per la cessione di ramo d’azienda, cui seguirà la creazione di un soggetto giuridico per la nuova Divisione Private Label, fase prevista per il 1° aprile".

Ma. Ste.