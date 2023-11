CresciBusiness Digitalizziamo. Il tour di Intesa Sanpaolo

Arriva in Toscana “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Una delegazione della Banca guidata dal Direttore Regionale Tito Nocentini ha visitato le nove aziende toscane selezionate, che sono state premiate con una targa di merito, oltre ad essere inserite in un percorso di visibilità e sviluppo che comprende l’offerta di servizi evoluti e formazione.

Il programma si inquadra nelle attività previste dal piano nazionale Crescibusiness, lanciato dal Gruppo a fine 2022 per sostenere proprio questa tipologia di aziende, tra le più colpite dagli effetti della crisi energetica e dell’impatto inflattivo.

Due le aziende lucchesi premiate: Angolo Giro Di Chiara De Mattia di Lucca (nella foto) e Tecnoleggi Srls di Capannori.

“Il supporto e la promozione della transizione digitale del Paese passa anche attraverso la valorizzazione degli esempi virtuosi di aziende che hanno una visione prospettica innovativa del business", commenta Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo.