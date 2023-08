Cresce l’orchestra del Boccherini Tre volte sul palco con Bocelli “Ma i lucchesi se ne accorgono?“

Quanta strada da quel progetto “orchestra“ in cui il direttore del Boccherini, GianPaolo Mazzoli (nella foto piccola in alto), ha sempre creduto e investito in termini di formazione e selezione dal lontano 2009. C’è stato il concerto di Andrea Bocelli alle Terme di Caracalla, il doppio show a Lajatico di alcuni giorni fa sempre al fianco del tenore, che ha significato 20mila spettatori a serata e una visibilità mondiale. Eppure la città fatica a comprendere e a farsene un legittimo vanto. “Nessuna vis polemica– premette Mazzoli – ma pare che la città non recepisca che questa non è un’orchestra di ragazzi appassionati punto e basta, c’è una formazione che ha fatto un percorso tale da posizionarsi tra le più importanti. Ed è la prima volta che un’orchestra di Conservatorio fa spettacoli di levatura internazionale come quello di Bocelli che ha voluto con sè 60 elementi dell’Orchestra Boccherini e 70 del Coro portato grazie al merito di Sara Matteucci che negli anni lo ha fatto crescere in maniera importante“.

“Prima di noi – sottolinea il direttore del Boccherini – su quel palco del maestro Bocelli ci sono state l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e quella del Teatro Carlo Felice di Genova. Credo di aver detto tutto“. E se non bastasse ci sono anche i numeri di chi quest’anno ha scelto il Boccherini: al “gong“ del 31 luglio scorso sono giunte ben 227 domande di ammissione, in linea con il trend crescente degli ultimi anni, di cui circa un centinaio di studenti stranieri. A settembre ci saranno gli esami selettivi. “Gli spettacoli di Bocelli sono stati la ciliegina sulla torta, sia quello a Caracalla che i due show a Lajatico. Ma negli anni abbiamo collaborato con artisti importanti anche grazie a Lucca Classica, ricordo gli show con Anna Tifu, i fratelli Quarta, con Elio. L’orchestra è formata da allievi, docenti e anche ex allievi. E’ un fiore all’occhiello che tentiamo di valorizzare anche attraverso il Fus, Fondo unico dello spettacolo che la farebbe entrare nel circuito ministeriale, collegando finalmente formazione e produzione“.

Laura Sartini