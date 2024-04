Cresce il tasso degli adolescenti, da 486 a 773

Il tasso di accesso degli adolescenti al Consultorio giovani è costantemente aumentato: da 486 del 2021, fino a 554 nel 2022, con un incremento ancora più significativo nel 2023, quando si sono rivolti al Consultorio 773 giovani. Nel dettaglio, gli accessi al Consultorio per contraccezione sono passati dai 296 del 2021 ai 369 del 2022 fino ad arrivare a 513 nel 2023, frutto in questo caso dell’ottimo lavoro dell’equipe del Consultorio giovani in collaborazione con l’Educazione e promozione alla salute, sia nelle scuole, sia nell’ambito dell’accoglienza di gruppi di giovani nel Consultorio a porte aperte, anche grazie alla delibera regionale 1251 per la contraccezione gratuita. Nel 2023 gli interventi da parte delle operatrici del Consultorio nelle scuole hanno riguardato circa 750 studenti e studentesse delle scuole superiori della Piana aderenti al progetto Mafalda. E nel 2023, grazie ad un finanziamento regionale, si è dato avvio a nuove attività, tra cui il progetto Il Consultorio va a scuola che ha coinvolto 32 classi delle le scuole medie. Fondamentale la componente ostetrica.

“Il successo degli Incontri di accompagnamento alla nascita - ricorda la dirigente delle professioni ostetriche di Azienda USL Toscana nord ovest Cinzia Luzi - ha avvicinato le donne in gravidanza. Così le donne residenti con almeno un accesso in consultorio nel post partum, che nel 2021 erano 354, sono aumentate in maniera consistente arrivando a 539 nel 2023”.